Prevenzione benessere stili di vita | come gli italiani si prendono cura di sé

Nel giugno 2025, AstraRicerche ha condotto un'indagine per Fondazione Umberto Veronesi, coinvolgendo oltre mille italiani tra i 15 e i 65 anni. Il quadro che emerge è chiaro: se sulla prevenzione primaria (fumo, alimentazione, attività fisica) e sugli screening l'informazione è ormai diffusa, lo stesso non si può dire per ciò che accade dopo una diagnosi.

Tumori, Migliore (Fiaso): “25% italiani è over 65, investire in prevenzione” - (Adnkronos) – "Per molte patologie oncologiche, come ad esempio per i tumori alla vescica, la possibilità di avere interventi chirurgici di elevatissima specializzazione e terapie innovative hanno fatto sì che la cronicità sia ormai una realtà .

Medici italiani primi al mondo a lanciare un progetto che favorisce l'inclusività delle persone transgender nelle cure oncologiche e negli screening di prevenzione - L’Associazione Italiana di Oncologia Medica porta avanti il progetto «Onco-gender», dedicato alla prevenzione oncologica della popolazione transgender e gender-diverse.

Nonostante l'aumento dei contagi, solo il 30% degli italiani si è sottoposto almeno una volta a uno screening per le infezioni sessuali. Mancano informazione, accesso ai servizi e una cultura della prevenzione - N egli ultimi anni, le infezioni sessuali trasmissibili sono tornate a crescere in modo preoccupante.

Come ridurre il rischio di cancro attraverso la prevenzione e stili di vita sani - La prevenzione del cancro è un tema che merita la nostra attenzione, e non a caso. tuobenessere.it scrive

Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con "Le Spiagge della Salute" - Appuntamento con 'Le Spiagge della Salute' promossa da Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari. Come scrive rainews.it