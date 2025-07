Prende più di Modric ma non è neanche convocato | il Milan scarica la sua ex stella

Il Milan scarica la sua ex stella. Con un ingaggio addirittura superiore al neo arrivato Modric, il giocatore non è neanche stato convocato da Allegri per il ritiro precampionato. Intenzionato a tornare protagonista prima in Italia e poi in Europa, dove nell’imminente stagione non sarà presente, il Milan continua a lavorare sul campo agli ordini di Massimiliano Allegri per farsi trovare pronto all’inizio del campionato. Un campionato, per il quale il tecnico toscano potrà contare su vari nuovi innesti come Luka Modric, Samuele Ricci, Pietro Terracciano e Pervis Estupinan, nel quale l’obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League dopo l’ottavo posto della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella

