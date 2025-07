Arezzo, 23 luglio 2025 – Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi, lo scorso sabato 19 luglio, in Piazza della Repubblica a Pontremoli, quando due giovani alunni dell’istituto sono saliti sul palco per ricevere un importante riconoscimento nell’ambito del concorso nazionale “Sportiva.mente”, promosso dal Panathlon International. Si tratta di Anna Calabassi, della scuola primaria Isidoro Del Lungo, e Matteo Brogi, della scuola primaria del Pestello. I loro elaborati grafici si sono distinti per originalitĂ e creativitĂ , conquistando la giuria all’interno di una cornice d’eccezione: quella della 62ÂŞ edizione del prestigioso Premio Bancarella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premiati due studenti dell’Istituto Petrarca di Montevarchi