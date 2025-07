Prato parcheggi pubblici gratuiti per tutto il mese di agosto

Prato, 23 luglio 2025 ‚ÄstCome di consueto, per¬† tutto il mese di agosto ¬†a Prato i parcheggi pubblici saranno gratuiti. Sui display dei parchimetri sar√† indicata la¬†gratuit√†, anche in inglese, perci√≤ gli automobilisti che lasceranno i loro veicoli nelle strisce blu non dovranno pagare il ticket previsto negli altri periodi dell'anno.¬† Saranno¬†gratuiti anche i parcheggi di Porta Fiorentina (via Arcivescovo Martini) ¬† e Ebensee nord (zona ex Macelli), le cui sbarre d'ingresso e di uscita rimarranno alzate. Verranno messi cartelli d'avviso sia ai varchi che alle casse automatiche. Rimarr√† invece a pagamento il parcheggio coperto del Serraglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Prato, parcheggi pubblici gratuiti per tutto il mese di agosto

In questa notizia si parla di: prato - parcheggi - pubblici - gratuiti

Nuovi parcheggi gratuiti in arrivo in via Pio X / via Piacenza! Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici: sono già terminati gli interventi sulle interferenze e stiamo completando i pozzetti e i plinti per la nuova illuminazione. A br Vai su Facebook

Prato, parcheggi pubblici gratuiti per tutto il mese di agosto; Parcheggi a Firenze vicino al centro e gratuiti: ecco dove sono; Max Forever Gran Prix | 12 Luglio 2025.

Parcheggi pubblici gratuiti per tutto il mese di agosto nel Comune di Prato - Sui display dei parchimetri sarà indicata la gratuità, anche in ... Scrive piananotizie.it

Prato, parcheggi pubblici gratuiti per tutto il mese di agosto - Prato, 23 luglio 2025 ‚Äď Come di consueto, per tutto il mese di agosto a Prato i parcheggi pubblici saranno gratuiti. Segnala lanazione.it