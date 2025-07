Prato ecco il Progetto Fiordaliso | sul palco Blebla insieme a 57 artisti locali

Prato, 23 luglio 2025 - Domani, giovedì 24 luglio, alle 21 in piazza San Francesco è in programma l’ultimo concerto inserito nel cartellone di eventi Prato Estate 2025, progetto del Comune di Prato. Protagonista della serata sarà “Progetto Fiordaliso” del rapper Blebla, un concerto che riunisce 57 artisti dagli 8 fino agli 86 anni di tutto il territorio pratese, dal rapper al tenore, dal presentatore al soprano, dal comico al batterista. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Nel progetto c'è anche un’intera orchestra di una scuola media. Interamente realizzato in terra pratese, Progetto Fiordaliso  è una causa sposata in pieno da tutti i partecipanti con lo scopo di far conoscere quanto piĂą possibile il panorama musicale pratese in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, ecco il Progetto Fiordaliso: sul palco Blebla insieme a 57 artisti locali

