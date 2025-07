Prato atti osceni in un giardino pubblico | 7 multati per 70mila euro

Lì, da anni, dietro gli alberi dei giardini di via Caduti sul lavoro, va avanti il via vai di fugaci incontri a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Prato, atti osceni in un giardino pubblico: 7 multati per 70mila euro

In questa notizia si parla di: prato - atti - osceni - giardino

Prato, atti osceni nei giardini di via Caduti sul lavoro: 70mila euro di sanzioni - Prato, 21 luglio 2025 - Utilizzavano i giardini pubblici di via Caduti sul lavoro come luogo di incontro e scambio.

Atti osceni ai giardini di via Caduti sul lavoro a Prato: sanzioni per 70mila euro - PRATO – Atti osceni in luogo pubblico, denunciate e sanzionate 7 persone che utilizzavano i giardini pubblici di via Caduti sul lavoro come luogo di incontro e scambio.

Atti osceni ai giardini pubblici a Prato: sanzioni per 70mila euro - PRATO – Atti osceni in luogo pubblico, denunciate e sanzionate 7 persone che utilizzavano i giardini pubblici di via Caduti sul lavoro come luogo di incontro e scambio.

Atti osceni in un giardino pubblico di Prato recensito in sito d'incontri: in sette multati in tre giorni per 70mila euro #prato Vai su X

Atti osceni nel giardino, i residenti: “Denunciamo da anni”; Atti osceni in un giardino pubblico di Prato recensito in sito d'incontri: in tre giorni sette multati per 70mila euro; Sesso ai giardinetti: sette denunce per atti osceni in luogo pubblico.

Atti osceni nel giardino, i residenti: “Denunciamo da anni” - Gli abitanti spiegano che l’area di via Caduti sul lavoro compare anche sui siti di incontri online ... Come scrive msn.com

Atti osceni in un giardino pubblico di Prato recensito in sito d'incontri: in sette multati in tre giorni per 70mila euro - Ma i residenti non ci stanno e da anni, tramite esposti, denunciano le frequentazioni hot in quel parco di Prato. Riporta msn.com