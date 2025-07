"Sono molto soddisfatto dalla costruzione della squadra e dallo staff, del resto siamo in una categoria nuova che richiede altre esigenze e figure necessarie per migliorare". Matteo Possanzini, confermato alla guida della Maceratese, ringrazia la società perché i suoi desideri sono stati esauditi. "La mentalità – spiega il tecnico – non deve cambiare: essere protagonisti in campo. L’ambizione è di crescere e magari far sì che i nostri ragazzi possano ambire a categorie superiori". Il tecnico ha dimostrato di non guardare la carta d’identità . "L’importante è che siano giovani bravi, magari all’inizio i ragazzi non danno certezze ma hanno ampi margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - POSSANZINI. "È da mantenere la nostra filosofia. Il club ha esaudito i miei desideri»