Pontedera sequestrato centro massaggi | scoperta attività di prostituzione un denunciato

Pisa, 23 luglio 2025 – Dietro la pubblicitĂ dei massaggi si nascondeva un giro di prostituzione. Per questo la Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato un centro massaggi nel centro di Pontedera. L’operazione è frutto di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Pisa e condotta dai militari della compagnia di Pontedera, che hanno denunciato un cittadino cinese di 46 anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. All’interno del centro, giovani donne – impiegate completamente “in nero” – offrivano prestazioni sessuali a pagamento ai clienti, con tariffe intorno ai 50 euro l’una. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, sequestrato centro massaggi: scoperta attivitĂ di prostituzione, un denunciato

