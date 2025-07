Ponte Ariosto, terminata la prima fase dei lavori.

Si è concluso il primo importante intervento di manutenzione straordinaria previsto sui ponti di via Ariosto: i lavori sul ponte sul Piovego sono terminati e da oggi, martedì 22 luglio, è stata riaperta una corsia in direzione via Corrado. Contestualmente, prende il via il secondo cantiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it