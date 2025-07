Pnrr delegazione del Parlamento Ue a Roma per monitorare lo stato dei cantieri | Non siamo qui per giudicare il governo

«Non sono qui per giudicare nessuno», ma «per capire quali siano i problemi legati all’attuazione del Pnrr ». A parlare dall’ufficio del Parlamento europeo, a Roma, è Carla Tavares, l’eurodeputata portoghese dell’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici. Tavares è in visita in questi giorni nella Capitale insieme a una delegazione del Parlamento europeo per monitorare l’attuazione del Pnrr. Un appuntamento che diventa l’occasione per riaccendere i riflettori su uno dei dossier piĂą delicati per lo Stivale. L’Italia, infatti, è il Paese che ha ricevuto la quota piĂą alta di risorse dal Piano europeo, con 191,5 miliardi di euro assegnati. 🔗 Leggi su Open.online

Anac: Pnrr in ritardo, conflitti di interesse, corruzione e troppi morti sul lavoro dovuti agli appalti. La galleria degli orrori nella relazione annuale al Parlamento - I ritardi delle opere del Pnrr, dove in alcuni settori la spesa è inferiore al 30% delle risorse destinate; la preponderanza degli affidamenti diretti, pari al 98% dell’acquisto di servizi e forniture; i troppi morti sul lavoro dovuti alle catene infinite di subappalti; “l’eccesso di frazionamento artificioso degli appalti per rimanere al di sotto delle soglie di legge, dietro cui sovente si nascondono sprechi e infiltrazioni criminali e mafiose”.

La missione del Parlamento europeo per verificare come l’Italia sta attuando il Pnrr - Esiste una differenza sostanziale tra essere il primo Paese per quantità di fondi ricevuti e dimostrare di saperli impiegare in modo efficace.

