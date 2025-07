Più di cento ong avvertono che a Gaza si sta diffondendo una carestia di massa

Il 23 luglio più di cento organizzazioni umanitarie hanno avvertito che nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, si sta diffondendo una "carestia di massa".

Massacro a Gaza, più di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterà il tempo ad asciugare.

Israele ha interdetto ai palestinesi il 70 per cento della Striscia di Gaza | MAPPA - Zone interdette alla popolazione da Israele a Gaza dal 18 marzo al 30 aprile 2025 Israele ha limitato l’accesso dei palestinesi al 70 per cento della Striscia di Gaza, dichiarando vaste aree del territorio costiero “zona vietata” o emanando ordini di evacuazione rivolti alla popolazione residente.

Più di cento morti negli attacchi israeliani a Gaza, forti tensioni in Cisgiordania - La difesa civile palestinese ha affermato che almeno 103 persone sono morte nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre Israele ha lanciato un’operazione in Cisgiordania dopo l’uccisione di una donna israeliana incinta.

