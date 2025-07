Picariello | Pronto a ripartire per completare ciò che abbiamo iniziato

Tempo di lettura: 3 minuti “Carissimi, siamo giunti alla conclusione anomala di questa consiliatura del Comune di Avellino. Nella mia breve ma intensa esperienza amministrativa – durata poco più di cinque mesi – non ho purtroppo potuto portare a termine gli impegni assunti in campagna elettorale. Non per mancanza di volontà o di impegno, ma a causa di dinamiche politiche che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Avellino, compromettendo la possibilità di completare il lavoro avviato. Nonostante le difficoltà , qualcosa sono riuscito a realizzarlo. Chi mi conosce sa con quanto impegno mi dedico alla città e con quanta disponibilità mi metto al servizio della comunità e dei cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

