Pianura degrado e pericolo in via Vicinale Trencia | chiesto l’abbattimento del fabbricato T1

La Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, ha sollecitato un intervento urgente sul fabbricato comunale denominato “T1”, situato in via Vicinale Trencia, nel quartiere Pianura. La Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, ha inviato una richiesta al Sindaco, al Vicesindaco con delega all’Urbanistica, all’Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, al . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pianura, degrado e pericolo in via Vicinale Trencia: chiesto l’abbattimento del fabbricato “T1”

In questa notizia si parla di: pianura - vicinale - trencia - fabbricato

Degrado a Pianura, la Presidente del Consiglio comunale Enza Amato chiede l’abbattimento del fabbricato “T1”; Degrado a Pianura la Presidente del Consiglio comunale Enza Amato chiede l’abbattimento del fabbricato T1.

Fiamme in un fabbricato di Pianura - Notizie - Ansa.it - La notte scorsa i carabinieri della stazione di Pianura e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Vicinale Spadari , a Napoli per l'incendio di un fabbricato di proprietà di un ... Come scrive ansa.it

Napoli. Pianura, nuova emergenza: zampilli d'acqua dalla strada, chiusa ... - In via Trencia, la strada che si collega a via Campanile, nell'asfalto si è creata una fontana naturale. Si legge su ilmattino.it