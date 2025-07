Piantedo rubano vestiti per 1.300 euro e provano a scappare dal parcheggio | prese due ladre al centro Fuentes

Due donne arrestate a Piantedo per furto all’UPIM del centro commerciale Fuentes: recuperata refurtiva da 1.300 euro, indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Piantedo, rubano vestiti per 1.300 euro e provano a scappare dal parcheggio: prese due ladre al centro Fuentes

In questa notizia si parla di: piantedo - euro - centro - fuentes

Rubano abiti per 1.300 euro all'Upim di Piantedo: arrestate due donne - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 luglio 2025, due donne di 38 e 44 anni, entrambe residenti nel milanese e con precedenti di polizia, sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Delebio dopo aver rubato capi d’abbigliamento per un valore complessivo di 1.

Centro Commerciale Fuentes | Piantedo Vai su Facebook

Piantedo, rubano vestiti per 1.300 euro e provano a scappare dal parcheggio: prese due ladre al centro Fuentes; Rubano abiti per 1.300 euro all'Upim di Piantedo: arrestate due donne; Rubano vestiti al centro commerciale Fuentes: in manette due donne.

Piantedo, rubano vestiti per 1.300 euro e provano a scappare dal parcheggio: prese due ladre al centro Fuentes - Due donne arrestate a Piantedo per furto all’UPIM del centro commerciale Fuentes: recuperata refurtiva da 1. virgilio.it scrive

Rubano vestiti al "Fuentes" per 1.300 euro: arrestate due donne - Le ladre, entrambe con precedenti, sono residenti nel Milanese ... Come scrive leccotoday.it