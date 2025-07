√ą stato ritrovato senza vita Tony Magliozzi, 62 anni, esperto comandante di peschereccio e padre di tre figli, scomparso ieri mattina al largo di Anzio dopo il naufragio della sua imbarcazione. Il corpo dell'uomo √® stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono calati fino a 50 metri di profondit√† in un'area situata a circa cinque miglia nautiche dal porto. Determinante l'intervento di una squadra subacquea specializzata, giunta da Napoli per affiancare i vigili del fuoco di Roma nelle delicate operazioni di ricerca in acque profonde. Il cadavere √® stato ritrovato all'interno della plancia di comando del peschereccio, dove il comandante Magliozzi era rimasto intrappolato dopo il ribaltamento improvviso del mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pescatore disperso, ritrovato il corpo di Tony Magliozzi