Perché papà Luciano l’ha uccisa Choc dall’autopsia della piccola Melina scomparsa e ritrovata morta

Per ore e ore la piccola Melina Frattolin è stata cercata in tutta la zona del Lago George, nello Stato di New York. Aveva solo nove anni, era canadese, e le forze dell'ordine si erano mobilitate con elicotteri, unità cinofile e decine di uomini a terra, dopo che il padre aveva denunciato la sua scomparsa. Era il 19 luglio. L'uomo aveva parlato inizialmente di un furgone bianco, poi di un rapimento da parte di due sconosciuti, alimentando il sospetto di un sequestro improvviso lungo una strada di rientro verso il Canada. Il giorno successivo, però, tutto è cambiato. Il cadavere della bambina è stato rinvenuto in uno stagno poco profondo, a pochi chilometri da dove il padre aveva indicato.