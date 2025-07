Perché la riforma sulle carriere è già una buona notizia Parla Guzzetta

Separazione sia. Dopo decenni di discussioni rimaste sospese tra convegni e verbali parlamentari, la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati ha compiuto un primo passo formale: ieri il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che distingue in via definitiva la magistratura giudicante da quella requirente. Il provvedimento, fortemente voluto dalla maggioranza, prevede due Consigli Superiori della Magistratura, un organo autonomo per la disciplina, e l’introduzione di un meccanismo di sorteggio per l’elezione dei membri togati e laici. È una riforma che riapre un confronto antico, ma lo porta su un terreno normativo concreto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché la riforma sulle carriere è (già ) una buona notizia. Parla Guzzetta

