Perché gli amanti al concerto Coldplay non possono fare causa

Si sta ipotizzando che l’ex amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, possa intraprendere un’azione legale contro i Coldplay in seguito a un incidente virale avvenuto durante il concerto della band in Massachusetts il 16 luglio. Byron è al centro di una tempesta di fuoco su Internet dopo che lo hanno filmato mentre abbracciava la dipendente Kristen Cabot durante lo spettacolo. Un video del loro imbarazzante momento sullo schermo (trasmesso via jumbotron) è diventato rapidamente virale su TikTok. Attirando critiche diffuse e portando infine alle dimissioni di Byron dal suo ruolo di CEO. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Perché gli amanti al concerto Coldplay non possono fare causa

