Per 10 anni ho avuto una vita turbolenta tra droghe alcol serate La mia salvezza? La meditazione e i viaggi in giro per il mondo | parla Clementino

Clementino è così, proprio come lo si vede. Simpatico, irruento, pieno di energia e con la voglia di abbracciare tutti. Eppure dietro quel sorriso, apprezzato anche a “ The Voice OF Italy” (ritroverà Antonella Clerici in “ Jukebox – La notte delle hit ” in onda il 12 e 13 settembre), si nasconde un passato molto difficile, fatto di molti bassi e pochissimi alti. Ma nel percorso di una vita succedono cose che possono svoltare l’esistenza. Tutto questo è racchiuso dentro il nuovo album “ Grande Anima ” con quindici brani e collaborazioni con Gigi D’Alessio, Negrita, Settembre, Ste, Greg Rega, Calmo e Ugo Crepa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per 10 anni ho avuto una vita turbolenta tra droghe, alcol, serate. La mia salvezza? La meditazione e i viaggi in giro per il mondo”: parla Clementino

