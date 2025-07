Pensioni 397mila al via nel primo semestre 2025 | ecco l’importo medio

Sono state erogate quasi 890mila pensioni con decorrenza nel 2024 e circa 397mila nel primo semestre del 2025, con un importo medio mensile per queste ultime in calo e poco superiore ai 1.200 euro. Lo rileva l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’ Inps, con misurazione al 2 luglio 2025. Nel dettaglio, il totale delle erogazioni con decorrenza nel 2024 è di 889.642 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.223 euro mentre quelle con decorrenza nel primo semestre del 2025 sono state 397.691, per un importo medio di 1.215 euro. I valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, agli assegni sociali, alle pensioni anticipate, a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pensioni, 397mila al via nel primo semestre 2025: ecco l’importo medio

