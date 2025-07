Pensioni 2025 l’editoriale | serve ampia flessibilità da 62 a 70 anni per salvare il sistema

Sono ormai tredici anni che in Italia si parla di attuare una nuova riforma previdenziale in sostituzione della legge Fornero che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Quella del 2012 preparata e votata in venti giorni in piena bagarre politica dopo le dimissioni di Berlusconi a cui era subentrato l’economista Monti fu veramente una riforma “lacrime e sangue”, realizzata mediante un aumento esagerato dell’etĂ anagrafica e degli anni di contribuzione per poter accedere al pensionamento e con la novitĂ , allora unica al mondo, dell’aumento dell’etĂ pensionabile ancorata all’aspettativa di vita. In pratica ad ogni aumento della speranza di vita stabilito dall’INPS sarebbe corrisposto un analogo aumento dei mesi la lavorare prima di raggiungere l’agognato pensionamento sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it