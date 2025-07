Pedro Pascal sconvolto dal suo look completamente rasato in Wonder Woman 1984

La versione a fumetti di Reed Richards ha spesso sfoggiato barba e baffi, quindi il fatto che Pedro Pascal abbia baffi e barba in I Fantastici Quattro: Gli Inizi non è poi così grave. Alcuni fan si sono lamentati del fatto che la star di The Last of Us non si sia rasato completamente, ma se dovete dare la colpa a qualcuno, potete attribuirla a chi ha convinto Pascal a radersi per Wonder Woman 1984 del 2020. Parlando con Vanessa Kirby per la serie di video “Agree to Disagree” di LADbible, Pedro Pascal ha spiegato: “Mi faccio crescere una barba di merda, ma se dovessi radermela tutta, avrei davvero un aspetto orribile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: pedro - pascal - sconvolto - look

