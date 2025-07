Pato | Milan Allegri è l' uomo giusto | come lui ce ne sono pochi Ancelotti-Brasile che onore

L'ex attaccante rossonero tra ricordi e futuro: "Max è una garanzia, sa ancora farsi amare dal gruppo. Io non gioco da due anni e non sento il richiamo del pallone: voglio godermi mio figlio senza perdermi neanche un istante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pato: "Milan, Allegri è l'uomo giusto: come lui ce ne sono pochi. Ancelotti-Brasile, che onore..."

Pato: «La fede mi ha sempre dato forza; io fragile? Non è vero; nessun rammarico, ma vorrei ancora giocare nel Milan» - Le parole dell’ex rossonero Alexandre Pato: «Mi alleno da solo, ma in realtà tornerei in campo solo per il Milan» Alexandre Pato si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: il brasiliano racconta i suoi anni al Milan tra ricordi felici e momenti difficili.

Pato: “Mi manca il Milan. Su Barbara e sull’incrocio con Tévez e il PSG …” - Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro

