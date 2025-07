Parma e l’Emilia occidentale dimenticate dal Ministero

Dal dicembre 2023, la legge n. 190 ha sancito la nascita della “guida turistica nazionale”, non piĂą locale, provinciale o regionale, sottolineando così la dignitĂ e la specificitĂ della professione. Gli aspetti controversi però non mancano e anche Federagit Confesercenti sta continuando a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ausl Parma e Reggio-Emilia, Fabi sui bilanci: "Nessuno spreco di risorse" - “Nessun problema di gestione e nessuno spreco di risorse. I bilanci 2023 dell’Azienda ospedaliera di Parma e dell’Azienda Usl di Reggio Emilia sono stati regolarmente approvati dalla Corte dei Conti, senza alcuna sanzione e con il riconoscimento del raggiungimento del pareggio di bilancio e.

San Marino sfida Reggio Emilia: una vittoria per inseguire Parma - Il doppio successo dello Steno Borghese lascia spazio a una sfida con Reggio che può lanciare San Marino definitivamente all’inseguimento della lepre Parma.

Si schianta contro un'auto in via Emilia: motociclista grave al Maggiore di Parma - Un motociclista è ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Fontana Fredda, lungo la via Emilia nel Piacentino.

Cresce il turismo in Emilia nel 2018 - Notizie - Ansa.it - Il turismo in Emilia occidentale cresce: e anche se i numeri non sono paragonabili con quelli del resto della Regione, il distretto di 'Destinazione Emilia' (Piacenza, Parma e Reggio Emilia) nel ... Segnala ansa.it

Allerta meteo in Emilia-Romagna: si cerca un uomo disperso a Parma ... - Il maltempo che si è abbattuto nella mattinata di lunedì 30 ottobre sulla parte occidentale dell’Emilia- Si legge su corrieredibologna.corriere.it