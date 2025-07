Papa Leone XIV | Vorrei andare a Gaza e nei luoghi segnati dalla guerra

Il ritorno in Vaticano dopo la pausa estiva a Castel Gandolfo. Papa Leone XIV ha espresso ancora una volta il suo profondo desiderio di pace e la disponibilità a recarsi personalmente nei luoghi devastati dai conflitti: "Io a Gaza? Ma davvero ci sono tanti luoghi dove vorrei andare", ha dichiarato, sottolineando il suo impegno costante anche durante il periodo estivo. Dopo alcuni giorni trascorsi nella residenza di Castel Gandolfo, il Pontefice è rientrato ieri (22 luglio) in Vaticano, chiudendo simbolicamente una pausa che in realtà non ha mai significato inattività. "Ho sempre lavorato per la pace", ha ribadito.

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

Papa Leone XIV nell'omelia della Messa per la custodia del creato celebrata questa mattina presso il Borgo Laudato si' di Castel Gandolfo: "All'inizio della Messa abbiamo pregato per la conversione, la nostra conversione. Vorrei aggiungere che dobbiamo pr

Vorrei ringraziare e idealmente abbracciare tutti i cristiani orientali che rispondono al male con il bene: grazie, fratelli e sorelle, per la testimonianza che date soprattutto quando restate nelle vostre terre come discepoli e testimoni di Cristo.

Papa: vacanza di lavoro, continuiamo a promuovere la pace; Leone XIV rientrato in Vaticano dalle “vacanze di lavoro” a Castel Gandolfo pensando a Gaza; Il Papa: giovani, rimboccatevi le maniche. Rispondete a Dio che vi chiama.

Il Papa: 'Andrei a Gaza e in altri luoghi di guerra' - Papa Leone torna incessantemente a chiedere la pace per la quale, dice, "ho lavorato anche in vacanza". Scrive ansa.it

L’Europa contro Israele: “Gaza, adesso basta”. Nuovo appello del Papa - Leone XIV: “Sarei pronto ad andare lì, ma non è una formula di pace” ... Segnala repubblica.it