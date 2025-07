Pallanuoto femminile la Grecia doma l’Ungheria e conquista l’oro ai Mondiali

La Grecia vince i Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore, nell’ultimo atto del torneo iridato, la formazione ellenica supera per 12-9 l’Ungheria e conquista titolo e medaglia d’oro. Il bronzo in precedenza era andato alla Spagna, mentre l’Italia si era classificata settima. La finale vede la Grecia comandare dall’inizio alla fine della partita: le elleniche trovano subito il break nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, poi scavano il solco definitivo nel corso della seconda frazione, doppiando le avversarie ed arrivando a metĂ gara sull’8-4. Nel terzo periodo la formazione greca resiste alla reazione delle magiare, che non riescono a rientrare in partita, mantenendo invariato il gap sul +4 col 10-6, mentre nell’ ultimo quarto soltanto nel finale l’Ungheria riesce ad accorciare, con la Grecia che controlla senza particolari patemi trionfa su l definitivo 12-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, la Grecia doma l’Ungheria e conquista l’oro ai Mondiali

In questa notizia si parla di: grecia - pallanuoto - femminile - ungheria

Pallanuoto, l’Italia vince in Grecia in amichevole contro gli ellenici - Il Settebello vince in trasferta in amichevole a Larissa, in Grecia, dove l’Italia supera i padroni di casa ellenici con lo score di 10-16: la Nazionale azzurra di pallanuoto maschile si impone dopo aver comandato nel punteggio praticamente dall’inizio alla fine del match.

Pallanuoto, l’Italia sfida Ungheria, Grecia e Spagna a Trapani nella Trinacria Cup - Da venerdì 20 a domenica 22 giugno il Settebello sarà impegnato nella Trinacria Cup, in programma a Trapani, in Sicilia: il CT degli azzurri, Alessandro Campagna, ha convocato per l’occasione 21 giocatori, confermando tutti gli elementi presenti al collegiale in Grecia.

Italia-Grecia oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la battuta d’arresto di ieri contro l’Ungheria, la marcia di avvicinamento dell’ Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro la Grecia: il Settebello  incontrerà oggi, sabato 21 giugno, gli ellenici nel corso del secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup.

ULTIM'ORA Mondiali, pallanuoto femminile: Ungheria-Spagna 15-9 Le ungheresi affronteranno la Grecia in finale #SkySport #AQUASingapore2025 Vai su X

Pallanuoto, la Nazionale Under 16 femminile debutta agli Europei con la Germania: le convocate Scattano questo pomeriggio in Turchia gli Europei Under 16 di Pallanuoto femminile. Definita la Nazionale azzurra che difenderĂ il tricolore nella rasse Vai su Facebook

Pallanuoto femminile, Grecia e Ungheria si sfidano per il titolo iridato; Mondiali F, semifinali: la Grecia si conferma, l'Ungheria liquida una Spagna irriconoscibile; Setterosa battuto ai quarti: 12-9 dell'Ungheria.

Diretta Grecia Ungheria/ Streaming video Rai: la finale femminile! (Mondiali pallanuoto 2025, oggi 23 luglio) - Diretta Grecia Ungheria streaming video Rai: la finale femminile dei Mondiali pallanuoto 2025 si gioca a Singapore mercoledì 23 luglio. Da ilsussidiario.net

Mondiale donne, oro alla Grecia e Setterosa settimo - In una finale dominata, a Singapore, la squadra di Pavlidis batte 12- gazzetta.it scrive