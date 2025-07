Palermo agguato | ferito un 54enne

1.29 Salvatore Faija,54enne,noto alle forze dell'ordine, è stato ferito ieri a Palermo con una decina di colpi di pistola alle gambe mentre si era all'angolo tra via Maniace e via dell'Airone. A lanciare l'allarme sono stati i residenti, che hanno udito gli spari e chiamato la polizia. Faija è stato trasportato d'urgenza in auto al reparto di Ortopedia dell'ospedale Civico, dove è ricoverato in condizioni non gravi e non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno ascoltando la vittima per ricostruire dinamica dell'agguato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

