Pakistan inondazioni e frane nel nord | morti feriti e dispersi

È di almeno tre morti, diversi feriti e 15 dispersi il bilancio delle inondazioni causate dalle forti piogge monsoniche che hanno colpito il nord del Pakistan. Le vittime sono turisti locali. Un nubifragio ha provocato allagamenti e frane, bloccando un'importante autostrada vicino al distretto settentrionale di Chilas e oltre 200 turisti locali. Elicotteri dell'esercito sono stati utilizzati per l'evacuazione, che ha coinvolto donne e bambini. Diversi veicoli sono stati sepolti sotto le macerie delle frane e i soccorritori stanno utilizzando macchinari pesanti per trovare i turisti e i residenti dispersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, inondazioni e frane nel nord: morti, feriti e dispersi

