Pacato come un combattimento tra cani Attacco choc di Bottura contro Vannacci

Quando si tratta di insultare e criticare il generale Roberto Vannacci, la sinistra politica e mediatica è sempre in prima linea. Dall’aula del Parlamento ai salotti televisivi, l’opposizione nostrana non vede l’ora di criticare aspramente l’eurodeputato eletto in quota Lega. Questa volta è il turno del giornalista Luca Bottura. Incalzato da In Onda, il programma di approfondimento politico condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, lo scrittore ha parlato sarcasticamente di una “emergenza Vannacci”. “Il nostro generale ha dato prova di grande pacatezza”, ha esordito in modo sarcastico e volutamente scherzoso Bottura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Pacato come un combattimento tra cani”. Attacco choc di Bottura contro Vannacci

