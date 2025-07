Ozzy Osbourne si è assicurato un posto nel Pantheon degli dei del rock | il cordoglio dei colleghi e amici Elton John Rod Stewart Marilyn Manson

Il mondo della musica piange la scomparsa a 76 anni di Ozzy Osbourne, frontman e leader dei Black Sabbath, considerato uno dei padri dell’heavy metal. È stata la famiglia a diffondere la notizia: “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”. Nel 2020, aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson. Proprio ieri sera i The Who per l’ultimo concerto al Parco della musica di Milano hanno voluto omaggiare Ozzy Osbourne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ozzy Osbourne si è assicurato un posto nel Pantheon degli dei del rock”: il cordoglio dei colleghi e amici Elton John, Rod Stewart, Marilyn Manson

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

“Ozzy Osbourne si è assicurato un posto nel Pantheon degli dei del rock”: il cordoglio dei colleghi e amici Elton John, Rod Stewart, Marilyn Manson - Elton John ha così omaggiato il collega scomparso: “Che tristezza leggere la notizia della morte di Ozzy Osbourne. Riporta ilfattoquotidiano.it

Elton John: "Ozzy Osbourne tra gli dei del rock, mi mancherà" - "Che tristezza leggere la notizia della morte di Ozzy Osbourne" scrive Elton John in un post su Instagram, ricordando il frontman dei Black Sabbath, morto oggi all'età di 76 anni. Si legge su msn.com