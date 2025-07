Ozzy Osbourne | il concerto d’addio da vedere al cinema

l’ultimo concerto di ozzy osbourne dei black sabbath approda sul grande schermo. La recente scomparsa di Ozzy Osbourne, icona leggendaria dell’heavy metal e frontman dei Black Sabbath, ha lasciato un vuoto nel mondo della musica. La sua morte, avvenuta all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson, ha reso ancora più significativa la celebrazione del suo ultimo spettacolo dal vivo. Questo evento memorabile, intitolato Back to the Beginning, si è svolto il 5 luglio 2025 nella città natale di Ozzy, Birmingham. Ora, questa storica performance sarà protagonista di un film-concerto che permetterà a un pubblico globale di rivivere l’evento attraverso le immagini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ozzy Osbourne: il concerto d’addio da vedere al cinema

