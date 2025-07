Ozzy Osbourne e Sharon Arden | la donna che lo salvò più volte

Ripercorriamo la storia d'amore tra Ozzy Osbourne e Sharon Arden, sopravvissuta ai tanti eccessi di lui.

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

La manager è stata il vero pilastro della spericolata vita del cantante, che una volta parlando di lei aveva ammesso: «Se non fosse stato per Sharon sarei morto, o in prigione, o in riabilitazione.

In un mondo fatto di eccessi, palchi infuocati, pipistrelli decapitati e tour infiniti, la storia d'amore tra Ozzy Osbourne e Sharon Arden