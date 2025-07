Ozzy Osbourne è morto Ma non provate a santificarlo

Ozzy Osbourne è morto. E come spesso accade quando se ne va una figura così ingombrante, partono le celebrazioni. Sui social fioccano i “riposa in pace”, “mi mancherai”, “il re dell’oscurità è volato via”. Chi conosce davvero il personaggio, però, sa che Ozzy non avrebbe mai voluto essere ricordato così. Ha passato la vita a bestemmiare tutto ciò che fosse salvifico o devoto. Non ha mai cercato compassione, né redenzione. Ha cercato solo palchi su cui suonare — possibilmente non troppo puliti. Non era un angelo caduto. Non era un mito da incorniciare. Era uno che del disastro ha fatto uno stile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ozzy Osbourne è morto. Ma non provate a santificarlo

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

Morto a 76 anni Ozzy Osbourne, dai Black Sabbath ai lavori solisti, Le dipendenze e il reality su Mtv. Una vita tra demonio e santità per la voce dell'heavy metal. Stefano Crippa sul manifesto del 23 luglio (foto Ap) Vai su Facebook

Addio a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal. Aveva 76 anni; Ozzy Osbourne è morto all’età di 76 anni; Ozzy Osbourne morto, Marilyn Manson: Era un vero eroe.

Ozzy Osbourne è morto. Ma non provate a santificarlo - Sui social fioccano i “riposa in pace”, “mi mancherai”, “il re dell’oscurità è volato ... Segnala ilfattoquotidiano.it

È morto Ozzy Osbourne, il «Principe delle Tenebre» che ha inventato l’heavy metal - Poche settimane fa l'addio al pubblico in un ultimo concerto a Birmingham ... Secondo vanityfair.it