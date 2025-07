Ozzy Osbourne e il crocifisso ricevuto da Yungblud prima dell’ultimo concerto | È la cosa più preziosa che possiedo – Il video

Tra i numerosi messaggi di addio alla leggenda del metal Ozzy Osbourne, scomparso ieri 22 luglio, sta facendo il giro del web il video girato dalla giovane star britannica Yungblud, al secolo Dominic Richard Harrison, che mostra un momento intimo tra i due che condividevano uno speciale rapporto. Nel video, girato il giorno prima dell’ultimo concerto di Ozzy, Yungblud si presenta nel backstage emozionato: «Ho appena fatto il sound check – dice – ma volevo passare di qui per darti una cosa». Dalla sua giacca estrae un cofanetto e lo consegna al leggendario frontman dei Black Sabbath. Dentro, un crocifisso d’oro, diamanti e d’argento. 🔗 Leggi su Open.online

