Otto casi di West Nile in Campania quattro gravi in rianimazione

NAPOLI, 23 LUGLIO 2025 – Sono saliti a otto i casi accertati di infezione da virus West Nile in Campania, di cui quattro in condizioni gravi ricoverati nei reparti di rianimazione degli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, le persone contagiate avevano trascorso un periodo di vacanza nella zona di Baia Domizia, nel Casertano, dove sarebbe stato individuato un cluster significativo dell’infezione. I sintomi riscontrati nei pazienti sono febbre alta e un marcato malessere generale, compatibili con le manifestazioni tipiche del virus trasmesso dalle zanzare. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Otto casi di West Nile in Campania, quattro gravi in rianimazione

