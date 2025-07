Otranto muore in auto sotto il sole con la figlia di 3 anni | tragedia causata dal caldo estremo

Cosa è successo davvero a Otranto?. Un uomo di 35 anni, originario della Sierra Leone e residente a Cutrofiano, è morto in auto nel pomeriggio del 23 luglio, mentre attendeva la moglie con la figlia di 3 anni. L’auto era parcheggiata in una zona assolata, vicino a un hotel di Otranto (Lecce), dove la donna stava finendo il suo turno di lavoro. Il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio riconducibile alle temperature estreme. La bambina, colpita da disidratazione, è stata salvata in tempo. Quali sono state le cause della morte?. Secondo quanto accertato dai carabinieri e dal personale sanitario del 118, la morte dell’uomo è riconducibile a cause naturali, un infarto improvviso probabilmente provocato dalle alte temperature registrate nella zona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Otranto, muore in auto sotto il sole con la figlia di 3 anni: tragedia causata dal caldo estremo

In questa notizia si parla di: otranto - auto - anni - figlia

Otranto, in auto sotto il sole con la figlia, muore uomo di 35 anni: aspettava la moglie - A trovarlo la donna all’uscita dal turno di lavoro in albergo. La bambina di tre anni sta bene. Il decesso per infarto, in mattinata aveva accusato un malessere.

Malore a Otranto mentre aspetta la moglie nell'auto parcheggiata al sole, 35enne trovato morto - Un uomo di 35 anni è stato trovato morto a Otranto nella sua auto: aspettava la moglie sotto il sole, ma è stato colpito da un malore

Aspetta la moglie nell'auto parcheggiata al sole: muore 35enne a Otranto - Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio a Otranto mentre era in auto con la figlia di 3 anni ad aspettare sua moglie.

Tragedia a Otranto: un uomo di 35 anni muore per il caldo mentre aspetta la moglie,con lui la figlia di 3 anni. Si tratta del sesto decesso in due giorni nel Salento legato all’ondata di calore:l’uomo,ha avuto un infarto nell’auto parcheggiata al sole. Vai su X

Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio a Otranto mentre era in auto con la figlia di 3 anni ad aspettare sua moglie. Il veicolo, a quanto si è appreso, era parcheggiato in una zona assolata. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un infarto che potre Vai su Facebook

Otranto, in auto sotto il sole con la figlia, muore uomo di 35 anni: aspettava la moglie; Aspetta la moglie in auto sotto al sole con la figlia: muore uomo di 35 anni; Otranto, aspetta la moglie in auto, parcheggiata al sole: muore 35enne.

Infarto mentre aspetta in auto la moglie con la figlia di 3 anni: 35enne muore a Otranto - All'arrivo degli uomini del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare: soccorsa anche la piccola per via di un principio di disidratazione ... Come scrive msn.com

Aspetta la moglie in auto al sole e muore, 35enne stroncato da un infarto. Con lui in macchina la figlia di 3 anni - Un uomo di 35 anni è morto nel pomeriggio a Otranto mentre era in auto con la figlia di 3 anni ad aspettare sua moglie. Riporta msn.com