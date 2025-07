Otranto 35enne muore in auto | un infarto per il caldo

Stava aspettando la moglie in macchina, affianco alla figlia di tre anni, sotto il sole cocente di met√† luglio. Ma il suo cuore sembra non aver retto e cos√¨ un infarto fulminante ha interrotto la sua vita. Si tratta di quanto accaduto a Otranto, dove un 35enne, originario di Sierra Leone, √® rimasto vittima del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Otranto, 35enne muore in auto: un infarto per il caldo

