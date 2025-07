Ostia in Corto intitola un premio ad Alvaro Vitali | si realizza il desiderio espresso dall’attore prima della morte

La prima edizione di Ostia IN Corto – Short Film Fest intitola un premio ad Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno 2025 a Roma. Un riconoscimento che arriva dal celebre quartiere romano al quale l’attore era profondamente legato. Con il premio a lui dedicato si realizza il desiderio che Vitali aveva espresso pochi giorni prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

