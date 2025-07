Sul fronte Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novitĂ sul futuro di Victor Osimhen. Il Napoli ha perso l’amichevole contro l’Arezzo con il risultato finale di 0-2. Archiviato il match contro i toscani, di fatto, la squadra agli ordini di Antonio Conte si sta preparando per il suo ultimo match in Trentino. Sabato prossimo, infatti, i partenopei giocheranno contro il Catanzaro. Nel frattempo, però, in casa Napoli c’è ovviamente anche il fronte calciomercato. Tra i nomi piĂą caldi del mercato partenopeo bisogna sicuramente inserire quello di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo, di fatto, bisogna registrare un importantissimo colpo di scena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Osimhen al Galatasaray, scatta il countdown: c’è la data