Oscar Isaac nei panni del famoso poeta di Dante nel thriller crime stellare

Una prima immagine di Oscar Isaac, noto per i ruoli in Star Wars e Moon Knight, è stata diffusa riguardo al suo prossimo film storico-poliziesco In the Hand of Dante. La pellicola, diretta da Julian Schnabel, promette di essere una produzione intrigante che esplora il passaggio di un manoscritto originale della Divina Commedia, attraversando diverse epoche e personaggi. Il film si basa sul romanzo omonimo di Nick Tosches e si sviluppa su due linee temporali: una dedicata a Dante Alighieri, l’autore del poema epico, e l’altra a un personaggio immaginario ispirato a Tosches, incaricato di autenticare il manoscritto nel presente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Oscar Isaac nei panni del famoso poeta di Dante nel thriller crime stellare

