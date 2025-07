L' oroscopo di Paolo Fox del 24 luglio 2025 non è assolutamente scontato. In questa giornata si registra la Luna Nuova in Leone, che conferisce una scarica di vigore. I segni diventano piĂą audaci e caparbi. Ma vediamo come si traduce questo aspetto astrologico all'interno delle previsioni di Paolo Fox di giovedì 24 luglio 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 24 luglio Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - In mattinata, se possibile, evita di insistere su questioni di principio. La serata, invece, si presta a momenti di passione e spontaneitĂ : lascia spazio alle emozioni. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del giorno 24 luglio 2025