Oroscopo Branko oggi 23 luglio 2025 | Toro le sorprese positive non mancano

L'oroscopo di Branko per oggi, Luglio 23 2025. Ariete. Nuvole di luglio hinting qualche tensione in famiglia a causa della Luna in Cancro. Il vostro animo generoso emerge, ma attenzione alla salute e alla digestione: per la sera, attendetevi voglia di esperienze intense. Toro. Ottimo momento per concludere affari o investimenti, grazie a Giove in congiunzione. Sul fronte lavorativo potete ben operare: potreste ricevere aiuto da una donna importante. Le sorprese positive non mancano. Gemelli. Fase propizia per contratti e nuove collaborazioni, in vista della Luna nuova in Leone (25 luglio). Il fisico però risente dello stress e di Marte negativo: non siete "rocce", ma in amore se la cavate bene.

