Organico insufficiente il personale della Procura in stato di agitazione

Il sindacato Fp Cgil ha aperto formalmente lo stato di agitazione dei dipendenti della Procura della Repubblica di Modena per la mancanza di risposte da parte del Ministero della Giustizia sulla grave carenza di personale. Sono attualmente 30 gli addetti in forza rispetto ai 45 previsti in pianta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: personale - procura - stato - agitazione

Morì in canoa alla foce dell'Entella, adesso la Procura apre un fascicolo anche sul personale del 118 - Il giudice, che ha mandato a giudizio i vigili del fuoco e ha prosciolto gli istruttori, aveva chiesto al pm di valutare la responsabilità del personale medico La procura di Genova indaga sulle eventuali responsabilità del personale del 118 presente a gennaio 2023 sulla riva dell’Entella dove

Il capo della procura. Dito: "Indagini più veloci ma ci manca personale. Regia comune sull’oro" - I reati aumentano ma la procura è più veloce. Tutte le iscrizioni delle notizie di reato passano dalla scrivania della procuratrice Gianfederica Dito che dal suo arrivo, dal giugno dell’anno scorso, ha dato la sua impronta alla procura.

In procura manca personale: in arrivo i rinforzi (volontari) dei finanzieri in congedo - La procura della Repubblica di Monza, il Comune e la sezione monzese dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, hanno rinnovato, sotto l’egida del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza, il protocollo d’intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici.

*Comune di Battipaglia, proclamato stato di agitazione* ? Diverse le vertenze in atto, oltre a promesse disattese. Chiesta la convocazione di un tavolo di raffreddamento al Prefetto Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #com Vai su Facebook

Organico insufficiente, il personale della Procura in stato di agitazione; Sottorganico di Tribunale e Procura, la preoccupazione dell’Ordine degli avvocati; Tribunale di Aosta, il personale proclama lo 'stato di agitazione'.

Potenza, prosegue lo stato di agitazione della Polizia Locale - A seguito della riunione convocata dal prefetto di Potenza, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, unitamente a Csa e Cse- Segnala basilicata24.it

Manca personale, la Procura di Treviso rinnova lo stato d'agitazione ed ... - I lavoratori in servizio hanno infatti rinnovato proprio oggi, 15 settembre, lo stato di agitazione ... Da ilgazzettino.it