L’ Unione europea potrebbe presto provare a colpire, di nuovo, l’ Ungheria di Viktor Orbán. Questa volta puntando sulle relazioni in campo energetico, dato che Budapest ha di recente stipulato un accordo per un nuovo oleodotto. Secondo il verbale della riunione del collegio dei commissari europei, tenutasi lo scorso 17 giugno a Strasburgo e che Adnkronos ha potuto visionare, l’idea di Bruxelles è quella di adottare non meglio precisate “misure” nei confronti di quegli Stati membri o candidati all’adesione che continuano a “rendere più profondi” i propri legami con la Russia in campo energetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orbán di nuovo nel mirino dell’Ue: “Misure contro i Paesi che hanno legami con la Russia in campo energetico”