Ora si fa sul serio Gasperini cambia marcia e accende la Roma

Il tempo delle presentazioni è finito. Il tempo delle pacche sulle spalle, dei “ben arrivati”, dei sorrisi di rito sotto rete, anche. Ora si comincia a fare sul serio. A un mese dal via del campionato, Gasperini ha deciso di alzare l’asticella: basta ritmo blando, la Roma deve prendere forma. E deve farlo in fretta. Ieri, al “Fulvio Bernardini”, la squadra si è ritrovata dopo un giorno di riposo. Il tecnico non ha perso tempo: carichi aumentati, intensitĂ raddoppiata, doppie sedute tra campo e palestra. L’obiettivo è chiaro: trasformare questa squadra nella sua squadra, riconoscibile per mentalitĂ , struttura e spirito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ora si fa sul serio. Gasperini cambia marcia e accende la Roma

Gasperini, frenata con la Roma per il fair play finanziario: ora la Juve fa sul serio, la situazione - Le ultime sul futuro in panchina di Gian Piero Gasperini, con gli interessi mostrati da parte di Roma e Juve.

Roma, ora si fa sul serio: budget da 100 milioni e Gasperini detta la rotta - Il tempo delle attese è finito. Sistemati i conti con l’UEFA, la Roma può finalmente mettere il piede sull’acceleratore.

Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo! Continuano i contatti per trovare l’accordo: la mossa di Gasperini può essere decisiva - di Redazione JuventusNews24 Wesley Juve, la Roma fa sul serio con il Flamengo: tutti gli aggiornamenti sull’esterno accostato ai bianconeri.

Pagelle calciomercato serie A: il Napoli raddoppia (8), l'Inter cambia pelle (7), incognite Juventus (5,5) e A; Roma, debutto da 14-0 in amichevole ma Gasp tuona: Siamo in ritardo sul mercato; Gasperini: Atalanta, per lo scudetto è finita. Il futuro? Non so quel che succederà .

Arriva Gasperini e la Roma cambia - MSN - tre giorni per la risoluzione del contratto con l’Atalanta e la sottoscrizione del triennale di Gasperini con la Roma. Secondo msn.com