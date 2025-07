Only Murders in the Building | ecco quando uscirà la quinta stagione

La quinta stagione di Only Murders in the Building, la serie comedy originale premiata agli Emmy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, debutterà il 9 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. È stata diffusa la prima immagine della nuova stagione. Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: only - murders - building - quinta

Disney+: ecco il teaser con le anteprime della line-up 2025, da Wonder Man a Chad Powers a Only Murders in the Building 5 - Disney+ mostra le prime immagini della serie Marvel Wonder Man e della quinta stagione di Only Murders in the Building in un teaser che anticipa le uscite più attese del 2025, da Chad Powers ad Alien: Pianeta Terra.

Data di uscita della quinta stagione di only murders in the building confermata - annuncio ufficiale della quinta stagione di “Only Murders in the Building”. La serie televisiva “Only Murders in the Building” ha recentemente confermato la data di uscita della sua prossima stagione.

Only Murders in the Building 5: svelate la data di uscita e la prima foto ufficiale dei nuovi episodi - Hulu ha svelato quando debutteranno i primi tre episodi della nuova stagione di Only Murders in the Building con un divertente video condiviso online.

La quinta stagione di Only Murders in the Building arriverà su Disney+ il 9 settembre. Vai su X

Only Murders in the Building, ora è ufficiale: ecco quando la quinta stagione debutterà su Disney; Only Murders in the Building ha la data di debutto della quinta stagione su Hulu; Only Murders in the Building, la quinta stagione da settembre su Disney+.

Only Murders in the Building, ora è ufficiale: ecco quando la quinta stagione debutterà su Disney+ - Svelata la data di uscita ufficiale della quinta stagione di Only Murders in the Building: ecco quando la vedremo su Disney+. Segnala bestmovie.it

la quinta stagione di only murders in the building arriva su disney+ il 9 settembre con un cast stellare - la quinta stagione di only murders in the building arriva su disney+ in italia e hulu negli stati uniti con un cast stellare, nuovi misteri a new york e una distribuzione che coinvolge i fan settimana ... gaeta.it scrive