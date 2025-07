Omicidio-suicidio a Sant' Ermete | si indaga per capire la causa della tragedia

Un silenzio ovattato, incredulo, denso di domande e sgomento si è presentato agli operatori della Squadra Mobile della Polizia di stato di Pisa che nel primo pomeriggio di ieri, martedì 22 luglio, sono arrivati al portone d'ingresso del condominio di via Ferdinando Agostini della Seta. E'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - suicidio - sant - ermete

L'omicidio-suicidio di Milano: Emanuele e Chamila, l'incontro in hotel e la morte - Sembrava aver recuperato fiducia e autostima, quella «che accarezza l’anima» come aveva raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata nello scorso novembre a "Confessione Reporter", programma in onda sulle reti Mediaset.

Omicidio, ferimento, suicidio: le ultime 48 ore di De Maria - AGI - Un omicidio, un altro fortunatamente evitato solo per l'intervento dei medici, e la scelta di farla finita.

Emanuele De Maria da detenuto modello all'omicidio - suicidio, lo schema e la telefonata: parla la criminologa - L’opinione della criminologa su Emanuele De Maria e l'omicidio-suicidio: “Il problema non è l’esiguità della pena, ma il come viene scontata

Tragedia a Pisa: possibile omicidio-suicidio a Sant’Ermete Un uomo avrebbe sparato alla compagna e poi si sarebbe tolto la vita. Indagini in corso da parte della Polizia https://cascinanotizie.it/tragedia-pisa-possibile-omicidio-suicidio-sant%E2%80%99er Vai su X

Tragedia a Pisa: possibile omicidio-suicidio a Sant’Ermete Un uomo avrebbe sparato alla compagna e poi si sarebbe tolto la vita. Indagini in corso da parte della Polizia Vai su Facebook

Omicidio-suicidio a Sant'Ermete: si indaga per capire la causa della tragedia; “L’ho uccisa”. Choc a Pisa, guardia giurata spara alla compagna, poi si toglie la vita; Guardia giurata spara alla moglie e avvisa i familiari: poi si toglie la vita.

Omicidio-suicidio a Pisa, orrore nel quartiere: “Non ci posso credere” - “Non riesco a capacitarmi che sia stato davvero Alessandro, è incredibile” ... Come scrive lanazione.it

Uccide la compagna, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio a Pisa, la telefonata al 112: “Venite, le ho sparato” - Alessandro Gazzoli, guardia giurata di 50 anni, ha sparato con la sua pistola regolarmente detenuta. Da msn.com