Omicidi Villa Pamphili difesa Kaufmann presenta istanza a Riesame

(Adnkronos) – Ha fatto ricorso al tribunale del Riesame la difesa di Francis Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia, dopo essere stato estradato dalla Grecia e accusato del duplice omicidio aggravato della figlia Andromeda e della madre Anastasia Trofimova, trovate morte lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. L'udienza è stata fissata per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

https://www.siciliareport.it/video-italpress/tg-news-9-7-2025/ – Zelensky ricevuto dal Papa e da Mattarella – Omicidio Giulia Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello – Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann in Italia Venerdì – Esplosione a dist Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili, l'istanza della difesa di Kaufmann: le ultime news

La difesa di francis kaufmann ricorre al tribunale del riesame dopo il duplice omicidio a villa pamphili - Francis Kaufmann, detenuto a Rebibbia dopo l’estradizione dalla Grecia, è accusato del duplice omicidio di Andromeda e Anastasia Trofimova a Villa Pamphili; udienza al tribunale del riesame il 29 lugl ... Riporta gaeta.it

Villa Pamphili, il test del dna lo conferma: Kaufmann è il padre della piccola Andromeda - La scorsa settima ha scelto il silenzio nell'interrogatorio di garanzia, il cittadino statunitense, principale sospettato per la morte della compagna e della bimba, estradato in Italia dalla Grecia ... Secondo msn.com