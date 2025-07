Okoye squalifica di 2 mesi per scommesse L’Udinese | Decisione basata sulla violazione del principio di lealtà

Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye ha ricevuto una squalifica di due mesi per scommesse; il caso si rivolgeva a una partita contro la Lazio del marz0 2024. Okoye squalificato due mesi per scommesse. Ieri pomeriggio è arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc. L’Udinese ha spiegato attraverso un comunicato: Il Tribunale ha escluso ogni coinvolgimento del calciatore in comportamenti riconducibili ad un illecito sportivo accogliendo pienamente le argomentazioni dei suoi legali. In sede di giudizio, infatti, sono cadute tutte le accuse di un presunto illecito sportivo e la decisione di una squalifica di 2 mesi è basata esclusivamente sulla violazione del generico principio di lealtĂ ( art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Okoye, squalifica di 2 mesi per scommesse. L’Udinese: “Decisione basata sulla violazione del principio di lealtà ”

In questa notizia si parla di: okoye - mesi - scommesse - udinese

Okoye, nessuna combine sul cartellino giallo: due mesi di squalifica - Il portiere dell'Udinese era stato deferito per illecito sportivo. Ma tutte le accuse sono venute a cadere

Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse: la sospensione partirà dalla prima partita ufficiale - Emil Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, è stato squalificato 2 mesi dopo il caso scommesse che l'aveva visto coinvolto.

Okoye se la cava con soli 2 mesi di squalifica, sarà a disposizione per la trasferta di Cremona - Due mesi di squalifica dal campo per Maduka Okoye. Il portiere tedesco nigeriano dell'Udinese, deferito per l'ipotesi di illecito sportivo dopo una presunta combine (si sarebbe fatto ammonire volontariamente nel corso di una partita contro la Lazio nella stagione 2023-2024, generando un flusso.

IN SERIE A SI TORNA A PARLARE DI CALCIOSCOMMESSE Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, è stato ufficialmente squalificato per due mesi a causa di scommesse su una sua ammonizione ricevuta in Lazio-Udinese dell'11 marzo 2024 La sanzione Vai su Facebook

ULTIM’ORA: ? Maduka #Okoye, portiere dell’#Udinese, è stato sospeso per due mesi per il caso scommesse: la squalifica partirà da inizio stagione e farà saltare al nigeriano tutte le partite ufficiali. [@SkySport] Vai su X

Caso scommesse, Okoye squalificato per due mesi: il portiere dell’Udinese salta l’inizio di stagione; Maduka Okoye, il portiere dell'Udinese squalificato 2 mesi per calcioscommesse; Okoye, nessuna combine sul cartellino giallo: due mesi di squalifica.

Caso scommesse: Okoye dell'Udinese squalificato due mesi - Il portiere dell'Udinese paga così il caso scommesse in cui era rimasto coinvolto, relativo alla partita contro la Lazio ... Segnala msn.com

Giustizia sportiva: due mesi di stop per il portiere binaconero Okoye - Per i giudici non c'è stato illecito sportivo ma violazione del principio di lealtà. Si legge su rainews.it