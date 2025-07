Nuvolento fermato con 15 dosi in auto | in casa aveva tre panetti di cocaina nascosti dietro il divano

Arrestato a Brescia un ventiseienne albanese per spaccio: sequestrati oltre 3 kg di cocaina e denaro, grazie alle segnalazioni dei residenti.

